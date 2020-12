Il tempo di James Harden con gli Houston Rockets è in una fase di stallo, con la superstar che vuole una trade verso una contender, ma i Rockets chiedono un pesante riscatto per i suoi servizi.

Secondo quanto riferito, i Milwaukee Bucks sono una di queste contender che Harden ha nella sua lista commerciale. Comunque sia, il livello di interesse non sembra essere reciproco da parte di Milwaukee quando si tratta di ottenere i servizi di Harden, e Giannis Antetokounmpo evidentemente ha avuto voce in capitolo anche in questo.

In questa mini-offseason appena trascorsa, Antetokounmpo ha giocato un ruolo nell’inseguimento dei Bucks di tutti, da Jrue Holiday a Victor Oladipo, passando per Bogdan Bogdanovic. Harden è ora in quella lista? Fonti dai Bucks dicono di no. Harden, a quanto pare, non è visto come un buon fit per la cultura dei Bucks, che è stata così attentamente costruita da Antetokounmpo, Khris Middleton, il direttore generale Jon Horst, l’allenatore Mike Budenholzer e tanti altri.