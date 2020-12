La maggior parte dei dirigenti NBA disprezza James Harden

Le squadre che stanno valutando una potenziale mossa per la star degli Houston Rockets, James Harden, sono anche alle prese con il suo status di disgregatore, tra le altre cose.

Harden è uno dei marcatori più dotati di questa generazione. Ha guidato la NBA in molti voci statistiche nelle ultime due stagioni, vincendo anche tre titoli di capocannoniere consecutivi.

Ma più dirigenti hanno detto a Sam Amick di The Athletic che mettono in dubbio il vero valore della trade per Harden e se una tale mossa sarebbe positiva per un’organizzazione che vuole vincere un titolo:

“Ha solo mandato a p****e l’intera organizzazione”, ha detto un alto dirigente di una squadra che ha valutato la possibilità di Harden.

“Harden è un ottimo realizzatore, ma non un campione”, ha detto un altro dirigente del front office. “Non è un giocatore che gioca su entrambe le metà campo ed è difficile giocarci insieme… È così abituato a fare a modo suo, penso che ci siano preoccupazioni che possa influenzare negativamente la cultura di una squadra”.

MacMahon ha riferito che Harden sosteneva di voler scambiare artisti del calibro di Dwight Howard e Chris Paul, costringendo anche l’ex allenatore Kevin McHale ad andarsene quando non ha rispettato i desideri di Harden.

