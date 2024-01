Il Maccabi Tel-Aviv pubblica una foto VERGOGNOSA e i fans insorgono sui social

Il Maccabi Tel-Aviv, come tutte le società sportive israeliane, negli ultimi mesi non ha mai nascosto il proprio sostegno allo Stato di Israele e al suo esercito nell’operazione militare all’interno della striscia di Gaza. Stavolta però la scelta del club gialloblu di pubblicare, a poche ore dalla partita contro il Partizan Belgrado, la foto di un soldato, armato e con la sciarpa del Maccabi, in cima ad un cumulo di macerie, frutto probabilmente di un bombardamento, ha fatto insorgere tantissimi appassionati sui social.

In tanti hanno chiesto ad EuroLeague di prendere provvedimenti contro la glorificazione della guerra e della distruzione, dimostrata dalla foto e dal volto sorridente del soldato. Il tutto mentre in queste ore si sta discutendo all’Aja delle accuse di genocidio mosse dal Sudafrica proprio verso Israele.

Dopo le proteste di tantissimi fans, il Maccabi Tel-Aviv ha “chiuso” i commenti al suo post.