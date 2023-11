Il merito del successo di Haliburton? NBA 2K e PlayStation

Da quando ha calcato un campo da gioco in NBA con la maglia dei Sacramento Kings nel suo anno da rookie, l’attuale guardia titolare degli Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, ha sempre mostrato le sue prodezze notturne. Non solo Haliburton è un tiratore capace di colpire da ogni angolo del campo, ma si distingue anche come uno dei principali playmaker della lega. Attualmente è in testa alla classifica NBA per assist, con una media di 12,2 punti a partita. È interessante notare che Haliburton attribuisce parte della sua conoscenza della pallacanestro a una fonte non convenzionale: NBA 2K e la PlayStation.

“Onestamente, gran parte della mia conoscenza del basket deriva dai videogiochi”, ha detto a Rob Mahoney di The Ringer. “Quando giochi a 2K e ti trovi in quell’angolo di ripresa in cui puoi vedere tutto ciò che hai davanti, a volte penso proprio così”.

Nel corso della stagione 2023-24, le prestazioni di Haliburton sono state a dir poco spettacolari. In nove partite ha totalizzato 23,8 punti, 3,9 rimbalzi e 12,2 assist, un record per il campionato.

Questo fa pensare che Haliburton sia pronto per un’altra stagione eccezionale, che si aggiunge ai suoi precedenti successi, tra cui gli onori di NBA All-Star e la selezione per Team USA. Insomma, se volete diventare dei fenomeni, fate come Haliburton: giocate a NBA 2K sulla PlayStation.

