Bryce James, figlio di LeBron, TROLLA su TikTok coach Darvin Ham

Bryce James, figlio sedicenne di LeBron James, ha attirato l’attenzione quando sulla sua pagina è stato ripostato un video di TikTok che prendeva in giro l’allenatore dei Los Angeles Lakers, Darvin Ham, dopo la sconfitta della squadra contro i Denver Nuggets in gara 5 del primo turno dei playoff.

L’immagine pubblicata da Bryce James, figlio di LeBron, recitava così in riferimento a Ham: “I Nuggets sono su una serie di 15-0”, con una foto del personaggio dei cartoni animati Arthur che sorride con le mani in tasca.

Lo status a lungo termine di Darin Ham ai Lakers è stato oggetto di discussione per tutta la stagione. Ora, dopo la sconfitta in cinque partite contro i Denver Nuggets nel primo turno dei Playoff NBA 2024, il futuro immediato di Ham con l’organizzazione è in forte dubbio, con le parti interessate che indicano come “altamente improbabile” la sua permanenza per la stagione 2024-25.

Ham, assunto dalla squadra prima della stagione 2022-23, ha spesso ricevuto critiche per la sua mancanza di aggiustamenti a partita in corso. Inoltre, si è riscontrato uno scollamento tra i giocatori e lo staff tecnico che esiste da quando la squadra ha vinto il primo NBA In-Season Tournament a dicembre.

