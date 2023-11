Lou Williams: “Penso di meritarmi la Hall of Fame”

Lou Williams qualche mese fa ha annunciato il proprio ritiro, al termine di una carriera lunga e costellata di successi personali, soprattutto i tre titoli di Sesto Uomo dell’Anno, l’unico a vincerne così tanti insieme a Jamal Crawford. La point guard ha segnato 13.9 punti di media in carriera, fino ad arrivare anche a 22.6 nella stagione 2017-18 con i Clippers.

Williams ha ora dichiarato che ritiene di aver fatto tanto, abbastanza per meritarsi anche l’inclusione nella Hall of Fame. “Onestamente penso di aver fatto abbastanza. Credo che quando pensiamo alla Hall of Fame, pensiamo a giocatori ovvi. Capite cosa dico? Nessuno pensa al resto della classe. Ogni anno c’è un allenatore che non ho mai sentito nominare che entra nella Hall of Fame. Ci sono giocatori e membri dello staff che entrano nella Hall of Fame. Questo riconoscimento è per l’impatto che si ha avuto gioco, come nessun altro. E io penso di aver fatto questo. Così come Jamal Crawford. Lui sarà eleggibile due anni prima di me, quindi ciò che faranno con lui mi darà un’idea su cosa faranno con me. Che sia first ballot o meno, penso di aver fatto abbastanza per entrarvi. Sono una persona che ha abbracciato il ruolo che gli è stato dato, l’ho fatto diventare figo. I ragazzini ora sono a loro agio a uscire dalla panchina“ ha dichiarato Lou Williams a Podcast P, il podcast di Paul George.