Gallinari obiettivo di alcune contender? Ecco il suo pensiero

Danilo Gallinari ha avuto un avvio di stagione più che dignitoso con la maglia degli Washington Wizards dopo oltre 14 mesi di lontananza dai campi da basket ma il suo sogno resta vincere un anello NBA, obiettivo che sicuramente non potrà raggiungere quest’anno con la squadra della capitale.

Il classe 1988 resta comunque un veterano sempre molto appetibile per delle contender che hanno bisogno di esperienza ai playoff. Non è da escludere che, qualora stesse bene fino a febbraio, potrebbe diventare l’oggetto del desiderio di qualche formazione che vuole provare a vincere il titolo NBA prima della trade deadline. Ecco qual è il pensiero di Gallinari a riguardo rilasciato a Simone Sandri de La Gazzetta dello Sport:

“Non ci faccio molto caso ai rumors che mi vorrebbero come possibile obiettivo via trade di alcune contender. Fa parte del gioco, fa parte di come funziona il business NBA. Non è un mio pensiero ora. Quando sarà il momento, se sarà il momento, lo affronterò come l’ho sempre affrontato. Sono cose fuori dal mio controllo, siamo un po’ spettatori di queste situazioni”.

Stiamo a vedere se nelle prossime settimane si muoverà qualcosa di concreto oppure no.

Leggi anche: Il merito del successo di Haliburton? NBA 2K e PlayStation