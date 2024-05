LeBron James ha già scelto il prossimo coach dei Lakers?

I Los Angeles Lakers hanno concluso un’altra stagione deludente e alcuni dirigenti NBA ipotizzano che Tyronn Lue, ex allenatore di LeBron James, possa essere il candidato ideale per guidare la franchigia come prossimo head coach.

Lue ha allenato James durante il suo secondo periodo con i Cleveland Cavaliers per due stagioni e mezzo, dal 2016 al 2018. Il duo ha raggiunto le finali in tutti e tre gli anni e ha vinto l’unico titolo della squadra nel 2016.

Il potenziale matrimonio tra i Lakers e Lue dipende dalla decisione su Darvin Ham e dall’eventuale cambio dei Los Angeles Clippers dopo quattro stagioni e una finale della Western Conference nel 2021.

Con i Lakers che non sono riusciti a superare le finali della Western Conference nel 2023 e il primo turno in questa stagione, tra i candidati allenatori che si vocifera siano l’ex allenatore dei Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, e l’ex veterano NBA, JJ Redick.

Stiamo a vedere cosa succederà nelle prossime settimana, sicuramente ci aspettiamo grande fermento in casa Los Angeles Lakers e la permanenza di LeBron James non è poi così scontata, soprattutto se il figlio verrà draftato in qualche squadra interessante.

Leggi anche: Bryce James, figlio di LeBron, TROLLA su TikTok coach Darvin Ham