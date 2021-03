Il messaggio di Steph Curry ai suoi Warriors dopo la pesante sconfitta contro Atlanta

Nonostante i guai attuali dei Golden State Warriors, 3-8 nelle ultime 11 partite, tra cui una sconfitta di 16 punti contro gli Atlanta Hawks, Steph Curry non ha ancora perso la speranza. Infatti, secondo Kevin Looney, Curry ha condiviso un messaggio stimolante agli Warriors dopo la sconfitta di venerdì contro la squadra di Danilo Gallinari.

Looney ha detto che Curry ha inviato un messaggio per i suoi compagni di squadra dopo la partita, fondamentalmente per guardarsi allo specchio e vedere come possono migliorare. Looney ha detto di aver apprezzato il messaggio e ha notato che anche Draymond ha offerto alcune parole.

Looney said that Curry had a message for his teammates after the game — basically to look themselves in the mirror and see how they can get better. Looney said he appreciated the message and noted that Draymond offered a few words as well.

— Nick Friedell (@NickFriedell) March 27, 2021