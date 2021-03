Zach LaVine è felicissimo di poter giocare insieme a Nikola Vučević ai Chicago Bulls

Zach LaVine ha finalmente l’uomo che ha sempre desiderato in Nikola Vučević. Dopo che i Chicago Bulls hanno ottenuto via trade il montenegrino prima della trade deadline, LaVine ha espresso il suo entusiasmo nel poter collaborare con il centro All-Star, secondo Sam Smith di Bulls.com.

“Ho sempre voluto giocare con un big man dominante. Ovviamente dovremo capire la nostra chimica, ma con un ragazzo come quello che ha così tanto talento offensivo, dominante in post, sarà più facile. Penso che i nostri pick-and-roll, pick-and-pop, saranno speciali”.

I due non sono ancora scesi in campo insieme, ma è facile capire perché Zach LaVine non vede l’ora di fare squadra con il montenegrino. In 44 partite con Orlando in questa stagione, Nikola Vučević ha tirato con il 48% dal campo e il 40,6% dall’arco con una media di 24,5 punti, 11,8 rimbalzi e 3,8 assist.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.