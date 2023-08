Il padre di Ja Morant colpevolizza il figlio per tutti gli sbagli fatti

La notizia più importante per i Memphis Grizzlies in vista della stagione 2023-2024 è la sospensione di Ja Morant. Essendo emerso un video in cui mostrava una pistola alla telecamera, dopo che era già stato sanzionato dall’NBA per un incidente simile, la Lega ha deciso di sospenderlo per le prime 25 partite della prossima stagione.

La sfida più grande per i Grizzlies sarà quella di rimanere a galla fino al ritorno di Ja Morant dalla sua sospensione. Al recente basketball camp Up Next Elite, il padre di Morant, Tee, ha fatto un’apparizione in cui ha fatto luce sulla sospensione di Ja con i ragazzi che hanno partecipato al camp.

“Mio figlio non si è messo nei guai a causa delle persone intorno a lui, si è messo nei guai a causa delle sue decisioni. Quindi siate sempre attenti a ogni decisione che prendete, perché può prendere il sopravvento su di voi, può consumarvi e farvi sembrare chi non siete. Ogni volta che sei in un posto, pensa che tutti ti guardano, tutto è amplificato. La più piccola cosa può fare la più grande differenza nella vita”.

