Il veterano della NBA ed ex campione dello Slam Dunk Contest, Terrence Ross, ha confermato di aver ricevuto un’offerta dal Partizan Belgrado. Ross è free agent dopo aver concluso la stagione 2022-23 con i Phoenix Suns.

“Mi hanno fatto un’offerta. Ho pensato: ‘Ah! Chi lo sa… chi lo sa’ “, ha detto Ross durante uno streaming su Twitch quando gli è stato chiesto delle “voci sul suo arrivo in Serbia”. Sebbene il giocatore 32enne non abbia specificato il nome del club che gli ha fatto un’offerta per venire in Serbia, i rumors dicono che è un obiettivo del Partizan. La Crvena Zvezda è l’unica altra squadra serba in grado di aggiungere un nome come quello di Ross, ma non sembra interessata a ingaggiare questo tipo di giocatore.

Sebbene lo stesso Ross non abbia escluso questa possibilità, il Partizan sembra avere la posizione di guardia/ala nel suo roster ben coperta con opzioni di qualità. James Nunnally ha rinnovato il suo contratto con i campioni della Lega ABA, mentre il club ha firmato quest’estate l’ex NBA PJ Dozier e l’esperta ala polacca Mateusz Ponitka.

Oltre a Dozier, il Partizan ha acquisito anche il big man NBA Frank Kaminsky, portandolo in Europa dopo otto stagioni in NBA.

Leggi anche: Le Bahamas avanzano in finale: contro l’Argentina c’è in palio il Preolimpico