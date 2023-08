CLAMOROSO FONTECCHIO! L’Italbasket batte anche il Brasile e fa 6/6

Brasile – Italia 87-93

(27-14; 17-24; 17-26; 26-29)

Il primo quarto aveva fatto vedere i fantasmi all’Italbasket contro il Brasile ma il secondo tempo e i canestri di Simone Fontecchio (26 alla fine) hanno cancellato quei 10 minuti di bassissima concentrazione. Sicuramente può aver influito anche il fatto che era da circa una settimana che non giocavamo un’amichevole e in parte anche il cambio i continente, con conseguente jet lag. L’importante è essere riusciti a mettere lì la 6a vittoria in 6 amichevoli disputate e domani dobbiamo fare 7/7 contro la Nuova Zelanda prima di trasferirci a Manila. Decisiva la percentuale da 3 punti quest’oggi: 15/33, ovvero il 45%.

1° quarto

La prima frazione di gioco, come scritto sopra, è stata pessima perché l’Italbasket che ha approcciato malissimo al match contro il Brasile. Per tipologia di periodo ha ricordato molto i primi 10 minuti della sfida contro la Serbia ad Atene, fortunatamente poi la contesa è finita allo stesso modo. Al primo intervallo obbligatorio a Shenzhen, Cina, siamo sul 27 a 14 per sudamericani.

2° quarto

Nel secondo periodo inizia a giocare Simone Fontecchio e il ritmo della partita cambia in favore degli Azzurri. Il giocatore degli Utah Jazz segna 11 dei 24 punti dell’Italbasket di tutto il quarto e il margine piano piano si assottiglia. I nostri avevano piazzato un break di 8 a 0 ma poi i brasiliani hanno risposto e al giro di boa del periodo erano tornati sopra di 10. La notizia positiva è che all’intervallo lungo abbiamo chiuso sotto “solo” di 6 lunghezze, 44 a 38.

3° quarto

Al ritorno dagli spogliatoi c’è la vera svolta per l’Italbasket contro il Brasile. Tonut e Polonara iniziano a fare canestro anche loro e gli Azzurri riescono a pareggiare a quota 46 con la tripla del solito Fontecchio, su assist del “Tonno”. Entra nel match anche Spagnolo ed è proprio il suo 2/2 dalla lunetta a regalare il +3 agli Azzurri all’ultimo intervallo obbligatorio della contesa, 64 a 61.

4° quarto

Iniziamo gli ultimi 10 minuti facendo capire al Brasile che l’Italbasket vuole vincere questa gara. Prima andiamo sul +7 con la tripla di capitan Gigi Datome e poi allunghiamo sul +10, con un bellissimo appoggio di Pippo Ricci, che dà il massimo vantaggio di tutta la partita ai ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. I verdeoro però sono duri a morire e piazzano due bombe di fila che li riportano a contatto. Gli Azzurri sono freddi nelle scelte e alla fine riescono comunque a non dilapidare il vantaggio. 87 a 93 per l’Italbasket contro il Brasile nella prima delle due amichevoli cinesi pre-Manila.

Italia: Fontecchio 26, Tonut 16, Polonara 11, Ricci 11, Spissu 11, Datome 9, Spagnolo 8, Melli 1.

