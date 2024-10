Il Panathinaikos presenta un ESPOSTO per la sconfitta con il Paris

Il Panathinaikos Atene protesterà contro il risultato della partita di EuroLega contro il Paris Basketball (persa dai Greens per 80-84), ha rivelato il vice allenatore della squadra Christos Serelis.

“Sì, abbiamo completato la prima parte della protesta, ovvero la stesura di un rapporto, e abbiamo 90 minuti per sostenerla. Sembra che lo faremo”, ha detto Serelis alla trasmissione PlayMakers del canale televisivo Novasports.

La protesta del Panathinaikos riguarda un’azione che ha avuto luogo a 3:42 minuti dalla fine del quarto quarto, con Paris in vantaggio per 75-68. Gli arbitri hanno fischiato un fallo tecnico all’allenatore del Panathinaikos, Ergin Ataman, e poi hanno fischiato un fallo antisportivo a Kendrick Nunn.

Il reclamo del Panathinaikos riguarda il fatto che ci sarebbe dovuta essere una pausa nel gioco tra le due chiamate, cosa che non è avvenuta. L’orologio ha continuato a scorrere ed è per questo che il Panathinaikos ritiene che la sua protesta sia valida.

Stiamo a vedere se questa protesta porterà dei frutti oppure no per la formazione greca ma per storico ci sentiamo di dire che non porterà a nessun tipo di risultato. Ma mai dire mai, c’è sempre una prima volta.

Leggi anche: Matteo Spagnolo, career-high nella prima vittoria stagionale dell’Alba in EuroLega