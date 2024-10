Matteo Spagnolo, career-high nella prima vittoria stagionale dell’Alba in EuroLega

Oggi l’Alba Berlino si è sbloccata, vincendo la prima partita della sua stagione di EuroLega. I tedeschi avevano perso sia contro il Maccabi Tel-Aviv sia contro il Barcellona, ma hanno sconfitto l’ASVEL 84-79, lasciando la Virtus come unica squadra ancora a zero vittorie. Il successo di Berlino fa particolarmente piacere a noi italiani per la presenza di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Il primo è rientrato solo settimana scorsa da un brutto infortunio che tra l’altro gli ha impedito di disputare il Preolimpico con l’Italbasket. Procida ha segnato 2 punti in 14′ contro l’ASVEL. Ma il protagonista è stato il suo connazionale: Spagnolo ha segnato 16 punti, career-high in EuroLega.

L’azzurro ex Real Madrid e Trento è stato il secondo miglior marcatore dell’Alba Berlino, dietro il solo Martin Hermannsson (21 punti). 5 dei 16 punti di Spagnolo sono arrivati nell’ultimo quarto, compresa la tripla del +13 a meno di 7′ dalla fine. La squadra tedesca poi ha pasticciato salvandosi con i tiri liberi nel finale.

Oltre ai 16 punti, Matteo Spagnolo ha anche distribuito 4 assist e tirato 5/11 da due e 1/2 da dietro l’arco.

Leggi anche: EA7 Milano, che BATOSTA ad Atene! L’Olympiacos ASFALTA le Scarpette Rosse