Il solito, vecchio, Ergin Ataman: “I miei giocatori si sono lamentati…”

Ergin Ataman, coach del Panathinaikos Atene, ha commentato la sconfitta della sua squadra in casa del Paris Basketball a suo modo, quindi facendo i complimenti ai francesi ma poi tirando una steccata agli arbitri, sempre però a modo suo.

“Congratulazioni al Paris. Per noi è stato qualcosa di molto speciale. Stasera abbiamo visto una pallacanestro insolita. Dopo otto anni in EuroLeague, ho visto per la prima volta una pallacanestro così insolita”, ha detto l’allenatore turco.

“Incredibile gioco di corsa, hanno tirato la palla dopo cinque secondi. Difesa molto aggressiva, molto, molto aggressiva. Non posso dire nulla sulle situazioni individuali, ma molte volte i miei giocatori si sono lamentati di qualcosa in campo. Questo è qualcosa di insolito. Dopo molti anni, ho visto per la prima volta questo tipo di basket in EuroLeague”.

Alla richiesta di spiegare ulteriormente il suo commento, Ergin Ataman ha negato.

“Non voglio fare altri commenti su questo argomento. Potete capire quello che ho detto”, ha concluso.

Sappiamo che il Panathinaikos ha presentato un ESPOSTO per la sconfitta con il Paris Basketball e quindi ci aspettiamo delle novità da parte dell’EuroLega oppure da parte dei greci stessi.

