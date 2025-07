Il Partizan Belgrado giocherà una EuroLega “itinerante”

Interessante novità per la prossima stagione di EuroLega del Partizan Belgrado.

La formazione serba non avrà a disposizione il suo impianto abituale, la Belgrade Arena che fino a qualche mese era sponsorizzata Stark. L’impianto sarà inutilizzabile a causa degli Europei di pallanuoto. Invece di spostarsi nella storica ma molto meno capiente Hala Pionir (intitolata ad Aleksandar Nikolic), il Partizan ha deciso che giocherà alcune partite “interne” all’estero.

Lo ha spiegato il presidente Ostoja Mijailović in un’intervista ad Ekspertiva, ripresa da Sportando. Il patron ha dichiarato che il club approfitterà dell’indisponibilità della sua struttura abituale per una operazione senza precedenti. Si tratterà probabilmente di più sedi diverse, Mijailović inoltre ha parlato di città che non sono note per il basket ma che hanno un certo legame con il Partizan e con Belgrado. Si potrebbero ipotizzare Vienna ma anche diverse città tedesche come Stoccarda o Francoforte, oppure la Svizzera (in particolare Zurigo) e la Svezia (specialmente Stoccolma). Tutte metropoli in cui ci sono impianti adatti agli standard di EuroLega.

A Gennaio si saranno ben sei turni di EuroLega oltre alla seconda parte della 19a giornata che si giocherà il 2. Quindi almeno due se non tre o quattro match che il Partizan andrà a giocare fuori dalla Serbia.