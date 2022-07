Il Partizan come ripianerà i debiti? Offrendo terreni agricoli in Serbia…

Da quando il Partizan Belgrado è stato rilevato dall’attuale presidente, Ostoja Mijailovic, nel 2017, la squadra ha combattuto per cercare di azzerare i debiti.

“Il Partizan ha lottato con i debiti fiscali negli ultimi 20 anni”, ha detto Mijailovic al quotidiano serbo 24sedam. “Come sapete, ho ereditato un debito fiscale quando sono arrivato al Partizan, oltre a tanti debiti verso giocatori e lavoratori del club, che sono stati pagati fino ad oggi. Ora stiamo lavorando intensamente per risolvere il debito fiscale residuo”.

“Il debito fiscale del Partizan al momento ammonta a 649,7 milioni di dinari (circa 5,5 milioni di euro). La soluzione a questo problema sarebbe concludere un accordo con lo stato sulla riprogrammazione di questo debito. Come garanzia, offriremo terreni agricoli di grande valore situati nel nord della Serbia e ci stiamo già lavorando sodo”.

Il Partizan è tornato in EuroLega per la prima volta in 8 anni in questa stagione. La loro prima partita della stagione 2022-23 sarà il 7 ottobre contro l’ALBA Berlino. Come rinforzi di livello, il club ha recentemente firmato Dante Exum e James Nunnally. Mica male per una neo-arrivata in questo ultimo format di EuroLega con licenze pluriennali.

Leggi anche: Ettore Messina dà degli aggiornamenti importanti su Pangos e Voigtmann