Ettore Messina dà degli aggiornamenti importanti su Pangos e Voigtmann

Ettore Messina, capo allenatore dell’Olimpia EA7 Emprio Armani Milano, non si vuole sbilanciare sugli acquisti di Kevin Pangos e Johannes Voigtmann, ma ammette che i due giocatori dovrebbero presto vestire la canotta dell’Olimpia Milano, una volta che si saranno liberati dal Cska Mosca.

“Noi stiamo a guardare ma siamo molto fiduciosi”.

Milano ha perso, con direzione Real Madrid, Sergio Rodriguez, ma Messina, intervenuto a margine di un evento alla House of Bmw per celebrare gli scudetti di Olimpia e Milan, non teme “un’assenza di leadership” nello spogliatoio: “Melli, Datome e Hines manterranno il loro status nello spogliatoio, credo che Hall e Shields saranno ancora più protagonisti e mi aspetto che i nuovi arrivati avranno la personalità per imporsi gradualmente”.

Stiamo a vedere se i due “moscoviti” si trasferiranno nei Rossi di Milano. Le trattative vanno avanti da diversi e perciò la speranza che Kevin Pangos e Johannes Voigtmann si accasino all’Olimpia di Messina è alta. Anche se sappiamo che trattare con i russi non è mai semplice, soprattutto in questo momento storico.

Certamente il play e il lungo alzerebbero di molto il tasso tecnico della squadra. Sono due cestisti che giocherebbero in praticamente tutte le compagini di EuroLega, specialmente nei top team.

Fonte: ANSA

