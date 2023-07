Il piano di Israele per rilanciare il basket… Potremmo prendere spunto?

Interessante iniziativa del Ministero dello Sport di Israele per favorire la crescita del proprio basket.

Il Governo israeliano ha proposto ai club della seconda serie di finanziarli con il corrispettivo di 250.000 euro l’anno a patto di soddisfare determinati requisiti.

Utilizzo dei giovani

Si parte dalla valorizzazione dei giovani: ogni squadra dovrà avere nel roster almeno tre under 24 e due under 21. Almeno uno di questi dovrà partire in quintetto e dovrà sempre esserci almeno un under in campo per tutta la durata del match. Vincoli che probabilmente non faranno felici gli allenatori che dovranno guardare anche la carta d’identità per le loro scelte tecniche, anche nel corso della gara. Regole del genere, che vincolano non solo a convocare ma anche a impiegare un certo numero di giovani, esistono anche nel calcio dilettantistico italiano.

Figure professionali

Nella NBL israeliana, però, ci saranno anche dei vincoli dovuti ad altri figure professionali. Dovranno essere assunti nello staff di ogni club con regolare contratto almeno un fisioterapista a tempo pieno, un preparatore atletico, un direttore sportivo, un addetto stampa, un nutrizionista e un mental coach. Anche in Italia ci sono regole del genere (come ad esempio l’obbligo del responsabile del settore giovanile per le squadre di vertice) ma molto meno stringenti. Da anni si parla di obbligare le società a investire in figure professionali che non siano giocatori o allenatori ma la cosa finora è sempre rimasta lettera morta.

In Israele, invece, introducono paletti stringenti ma soprattutto dotano i club delle coperture economiche necessarie a soddisfarli. L’adesione al piano è totalmente facoltativa ma le risorse stanziate non cambiano: se una squadra deciderà di non uniformarsi, la sua quota verrà ridistribuita fra le aderenti.

Il tutto mentre la pallacanestro israeliana torna a raccogliere risultati importanti a livello giovanile, dopo qualche anno di difficoltà, come dimostra l’argento agli Europei Under 20 conclusi qualche giorno fa.

Fonte: Pianeta Basket

Foto: FIBA