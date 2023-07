Matteo Spagnolo giocherà in EuroLega il prossimo anno

Matteo Spagnolo è nel mirino di una squadra di EuroLega.

Il giocatore di proprietà del Real Madrid non resterà in Spagna, dove sarebbe chiuso da veterani del calibro di Campazzo, Rodriguez e Llull. Per lui si prospetta un nuovo trasferimento, dopo le esperienze in Italia con Cremona e lo scorso anno a Trento.

Il talento azzurro del 2003, che lo scorso anno ha giocato in EuroCup, potrebbe salire ulteriormente di livello. Su di lui c’è l’interesse dell’Alba Berlino, pronta ad offrirgli una vetrina importante in EuroLega, secondo Il Corriere della Sera. I tedeschi, infatti, devono rifondare il backcourt dopo gli addii di Maodo Lo (approdato a Milano) e Jaleen Smith, finito alla Virtus Bologna. Non è stato svelato se l’Alba punta a un prestito oppure a un’acquisizione del giocatore italiano.

Spagnolo, reduce da una Summer League di fatto da spettatore, inizierà a breve la sua estate con la Nazionale. A Berlino ritroverebbe un altro giovane azzurro, Gabriele Procida e l’Alba si confermerebbe incubatore di talenti italiani. Nella capitale tedesca, infatti, si consacrò anche Simone Fontecchio e in Germania, a Beyreuth, pur essendo di proprietà del Bayern Monaco, gioca anche Sasha Grant, un altro dei giovani azzurri più promettenti.