Il Real Madrid lancia delle divise in edizione limitata dedicate a Star Wars

Pochi giorni fa, il 4 maggio, è stata una data molto importante per i fans della saga cinematografica di Guerre Stellari. Ora, a pochi giorni di distanza, il mondo di Star Wars è entrato prepotentemente in quello del basket grazie ad una partnership con la squadra di basket del Real Madrid.

Poco fa il club spagnolo ha annunciato tramite i propri social la produzione di alcune divise e magliette in edizione limitata, in collaborazione con Adidas, a tema Star Wars. “Feel the Force”, “Senti la Forza”, è lo slogan scelto dai Blancos per questa campagna.

🛸🌌 El incomparable mundo de @StarWarsSpain y la marca de las tres bandas se unen en una colaboración épica para conquistar la galaxia. Las dos superestrellas se alían con el Real Madrid para llevar la saga al terreno de juego.@adidas | #FeelTheForce | #StarWars | #adidas — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 7, 2021

Sul sito ufficiale dei Blancos è possibile acquistare queste magliette, scegliendo prima se si appartiene alla fazione Ribelle oppure al Lato Oscuro.

Il Real Madrid utilizzerà queste divise di Star Wars per più di una partita in Liga ACB, dove attualmente sono primi in classifica.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.