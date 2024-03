Il Rio Breogan rimonta e batte il Barcellona nell’esordio da titolare di Rubio

Il Rio Breogan compie l’impresa, vincendo al Palau Blaugrana per la prima volta nella propria storia contro il Barcellona. Doveva essere la partita dell’esordio di Ricky Rubio in quintetto, lui che nelle scorse settimane era sempre partito dalla panchina. È stata invece la gara di Sergi Garcia (23 punti) e Ben McLemore (18 punti), col Breogan che ha rimontato nell’ultimo quarto per vincere 85-88.

Gli ospiti erano a -5 al 30′, è stata poi la tripla di McLemore a meno di 7′ dalla fine a consegnare il vantaggio al Rio Breogan. Nakic, Garcia e Fernandez hanno mantenuto gli ospiti avanti fino al pareggio di Brizuela con 2′ e mezzo da giocare. Dopo un po’ di errori da una parte e dall’altra è stato ancora McLemore a decidere la gara: con 51” sul cronometro ha segnato subendo fallo e realizzando il libero del +3. Due palle perse di Parker e Brizuela hanno infine consegnato la vittoria al Rio Breogan.

Rubio in tutto questo è rimasto in campo 19′ scarsi, segnando 5 punti con 3 rimbalzi e 3 assist. L’italiano Momo Diouf, del Rio Breogan, non era della partita a causa di un infortunio che lo ha messo KO da fine novembre.