Ribaltone CLAMOROSO a Trapani: esonerato l’allenatore Daniele Parente, sostituto in arrivo

Risvolto per certi versi incredibile a Trapani. L’allenatore Daniele Parente è stato esonerato questa mattina.

Il coach fino a questo momento aveva perso solamente tre volte in stagione e comandava il girone della fase a orologio con ben 10 punti di distacco sulla seconda. La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, però, non è andata giù al presidente Valerio Antonini che ha optato per l’allontanamento di Parente.

Sfumato l’obiettivo triplete con il netto ko subito dalla Fortitudo (57-89) ieri a Roma, costato l’esonero all’ormai ex coach granata. La decisione era nell’aria subito dopo la conclusione del match al Pala Tiziano e anche le parole del general manager Julio Trovato facevano propendere per questa scelta.

Nelle prossime ore, si legge nel comunicato stampa rilasciato da Trapani, verrà annunciato il nome del sostituto. La pista più calda è quella che porta ad Andrea Diana, già capace di vincere l’A2 con Brescia nel 2016, ex assistente di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna fino a pochi mesi fa. Ricordiamo che allenatori già impegnati durante questa stagione non possono firmare per una nuova squadra, cosa che restringe molto la rosa dei pretendenti. Altri coach disponibili sarebbero Marco Sodini e Jasmin Repesa ma l’accordo fra Diana e Trapani Shark appare imminente.