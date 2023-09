Il Segretario Generale della FIBA, Andreas Zagklis, ha risposto a Basketnews alla considerazione di Klay Thompson di entrare potenzialmente a far parte della Nazionale delle Bahamas, anche se in precedenza aveva rappresentato Team USA in due importanti competizioni FIBA.

“La regola è che se hai giocato dopo i 17 anni, non puoi cambiare, a meno che non ci siano circostanze specifiche che giustifichino il tuo cambiamento e che tu torni nel tuo Paese d’origine. A quel punto, esamineremo diversi criteri, e uno di questi è quanto tempo fa hai giocato per l’altro Paese”, ha aggiunto. “Sto indirettamente cercando di rispondere alla sua domanda. Ma non voglio dire con esattezza come abbiamo trattato questo o quel dossier e come tratteremo l’altro in futuro”.

“Siamo preoccupati perché non possiamo usare questa eccezione, che è a discrezione di un segretario generale, per aprire il vaso di Pandora. L’ho esercitata con molta attenzione e continuerò a farlo”.

USA Basketball ha precedentemente concesso il rilascio di Eric Gordon e la FIBA ha approvato il suo cambio di rappresentanza nazionale in base all’articolo 22 del Regolamento interno. L’articolo 22 proibisce a un giocatore di cambiare squadra nazionale una volta che ha partecipato a una competizione importante della FIBA.

L’articolo può essere modificato a discrezione della FIBA se il giocatore entra a far parte di una nazionale in via di sviluppo e se il cambiamento è ritenuto “nell’interesse della pallacanestro”. Stiamo a vedere se Klay Thompson rappresenterà le Bahamas al Pre-Olimpico.

