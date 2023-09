Banchero e altri 2 di Team USA out contro il Canada per malattia

Problemi molto importanti per Team USA perché Paolo Banchero, Jaren Jackson Jr. e Brandon Ingram saranno esclusi dalla partita per la medaglia di bronzo della FIBA Basketball World Cup 2023 contro il Canada.

Team USA riferisce che tutti e tre i giocatori non sono disponibili a causa di una malattia.

🇺🇸 #USABMNT's Paolo Banchero, Brandon Ingram & Jaren Jackson Jr. will be out Sunday vs Canada due to illness. — USA Basketball (@usabasketball) September 10, 2023

Per Ingram si tratta della seconda partita consecutiva, visto che non ha fatto parte del roster dei 12 durante la deludente sconfitta di Team USA contro la Germania in semifinale. Ha avuto a che fare con dei problemi alle vie respiratorie.

Speriamo naturalmente che non sia nulla di grave e che tutti e 3 i giocatori si possano riprendere in fretta. Stiamo a vedere se i 9 americani a roster riusciranno comunque a battere il Canada.

Lo scontro per la medaglia di bronzo tra Team USA e Canada è in corso in questo momento, mentre oggi pomeriggio ci sarĂ la finalissima per la medaglia d’oro tra due Nazionali europee: la Serbia di Bogdan Bodganovic e la Germania di Dennis Schroder e i fratelli Wagner.

