Il sogno di Varese si infrange in semifinale: passa il Bahcesehir

La Itelyum Varese fallisce l’accesso in finale di FIBA Europe Cup perdendo il ritorno della semifinale contro i turchi del Bahcesehir 81-73: 8 punti di divario che pesano come macigni alla luce dell’81-80 dell’andata in favore dei biancorossi. Chi purtroppo è mancato questa sera è stato Nico Mannion, che dopo i 37 punti in campionato ha chiuso con appena 5 e 2/13 dal campo in coppa.

Varese si è subito ritrovata a inseguire nel primo quarto, ma è rimasta in partita per tutti i 40′. Sul finale di primo tempo l’Italyum è tornata a contatto, raggiungendo il -2 due volte e nel secondo tempo, con pochi minuti sul cronometro, ha davvero assaporato la finale quando Sean McDermott, migliore in campo per Varese con 20 punti, ha trovato la tripla del 64-66. Lo stesso americano poco dopo è riuscito a recuperare palla, ma la chance di mettere due possessi tra le squadre è stata resa vana da una palla persa di Mannion, una delle sue 4.

Il Bahcesehir ha quindi potuto costruire il decisivo parziale di 9-0, con la tripla di Tony Taylor che ha scritto 73-66 a poco meno di 3′ dalla sirena. Inutili gli sforzi di Davide Moretti, autore di 5 punti consecutivi: le triple sbagliate da Brown e Mannion hanno definitivamente condannato i lombardi. La finale della quarta competizione europea per importanza sarà tra il Bahcesehir e i tedeschi dei Ninerz Chemnitz, che hanno passato il turno nonostante la sconfitta contro Bilbao 73-82 (all’andata avevano vinto 73-98).