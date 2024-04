Troppi infortuni per Lonzo e LaMelo Ball, per LaVar è colpa delle SCARPE

Di LaVar Ball non si sente quasi più parlare. I suoi figli, Lonzo e LaMelo, sono cresciuti e si sono ritagliati il proprio spazio in NBA, anche se il primo è out da quasi 2 anni per gravi problemi alle ginocchia. In quanto a infortuni, nemmeno LaMelo se la passa benissimo: quando disponibile ha dimostrato di poter essere una star, ma in 4 anni ha giocato 184 partite su 321 partite.

Intervistato da Bill Reiter di CBS Sports, LaVar ha dato la sua visione della situazione: gli infortuni dei suoi due figli più talentuosi (LiAngelo attualmente gioca in Messico) sono dovuti in primis alle scarpe che indossano.

“Dicono che è colpa mia, che li allenavo troppo duramente. Ma la ragione per la quale si fanno male così spesso è che sono lontani da me, hanno iniziato a fare questi allenamenti di m***a. Finché corri sulle colline sviluppi forza e potenza, quando inizi ad usare gli elastici e a fare sollevamento di pesi leggeri per forza ti fai male. Molta colpa ce l’hanno le pessime scarpe che sta indossando LaMelo…. Quelle scarpe non vanno bene per lui. Per questo continua a subire infortuni alla caviglia” ha detto Ball Sr.

Attualmente LaMelo Ball indossa scarpe Puma, che ha anche lanciato il suo modello su misura: le Mb.03. Scarpe che evidentemente LaVar Ball giudica di cattiva qualità. In molti ricorderanno che fu proprio il padre dei fratelli Ball a lanciare un po’ di anni fa il Big Baller Brand, o BBB, un brand quasi di famiglia con il quale Lonzo, LaMelo e LiAngelo venivano vestiti quasi totalmente. Il Big Baller Brand, che ancora esiste, nel 2017 iniziò a produrre i propri modelli di scarpe da basket, comprese le signature shoes di tutti e tre i fratelli, spesso con prezzi esorbitanti.