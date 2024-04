Joel Embiid: “Sono in depressione, non mi sono ancora ripreso”

Joel Embiid è tornato questa notte in campo con i suoi Philadelphia 76ers dopo più di due mesi di assenza: il centro con passaporto americano è stato sul parquet per 29 minuti, chiudendo con 6/14 al tiro, 12/12 dalla lunetta per un totale di 24 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 3 palle rubate, oltre a 6 palle perse, cifre che sono valse un’importantissima vittoria 109-105 contro gli Oklahoma City Thunder (Holmgren 22, Wiggins 15, Dort 15).

Dopo la partita, Joel Embiid si è trattenuto davanti ai microfoni dei giornalisti, esprimendo quanto è stato, ed è, difficile convivere con il suo recente infortunio:

Questo infortunio è stato un duro colpo per me a livello mentale. Ne ho pagato il prezzo, non è stato bello per niente. Ancora oggi non sono mentalmente dove dovrei essere, ma amo giocare a basket e voglio giocare, voglio sfruttare ogni occasione per essere in campo.

Per qualche motivo strano, questo infortunio è stato diverso dagli altri. È stato frustrante, sono caduto in depressione: mi ci è voluto un po’ per riprendermi e tuttora non ne sono uscito completamente.