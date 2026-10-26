WNBA Finals, trovata la quadra su dove e quando si disputerà Gara-6 tra Atlanta e Golden State

Come avvenuto prima dell’inizio della serie, anche per la prossima Gara-6 delle WNBA Finals c’erano parecchi dubbi su dove e quando la partita tra Atlanta Dream e Golden State Valkyries si sarebbe giocata. La serie è attualmente sul 2-2 e stanotte si disputerà una pivotal Gara-5 al Chase Center di San Francisco, con la prossima sfida che potrebbe quindi diventare quella buona per incoronare una delle due squadre campione.
Gara-6 si giocherà ad Atlanta, ma come noto le Dream non hanno un palazzetto utilizzabile: la Gateway Center Arena ha appena 3.500 posti. Per questo Angel Reese e le sue compagne nei Playoff e per parte della stagione regolare hanno usufruito della State Farm Arena, casa degli Atlanta Hawks con 17.000 posti. D’altronde in estate, quando si gioca la stagione WNBA, la NBA è in pausa. Ora però anche la Lega maschile ha ripreso le attività per la stagione 2026-27 e si è quindi creata una spiacevole sovrapposizione tra le Finals WNBA e l’inizio della RS degli Hawks. Il problema è stato evitato per Gara-3 e 4, con gli Hawks che hanno accettato di spostare le loro partite in altri orari per lasciare spazio alle Dream. Con Gara-6 ora sarà lo stesso: la partita WNBA si giocherà giovedì alle 12.30, di mattina, alla State Farm Arena, mentre la gara tra Hawks e Cleveland Cavaliers in programma lo stesso giorno sarà spostata alle ore 20.
Come riportato da Ramona Shelburne di ESPN, WNBA, NBA, Atlanta Hawks, Atlanta Dream, State Farm Arena e Golden State Valkyries hanno lavorato in sinergia per trovare la miglior soluzione possibile ed evitare di dover giocare quella che potrebbe trasformarsi in una partita storica per la storia della franchigia in un palazzetto di appena 3.500 posti.
After a weekend of nonstop frantic discussions and negotiation, Game 6 of the WNBA Finals will be played Thursday at 12:30 pm at 17,000-seat State Farm Arena in Atlanta, sources told ESPN.
The Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers game that night will move back to 8 pm to accommodate the doubleheader, just as the Hawks did for Game 4. This allows a potential Game 7 to remain scheduled for Halloween at Chase Center in San Francisco.
All three Finals games in Atlanta have required hurried adjustments to the schedule at State Farm Arena. It took collective efforts from the WNBA, NBA, the Hawks, State Farm Arena, Dream, Valkyries and broadcast partners to figure out the best course of action again.
By moving the game earlier in the day, the WNBA avoided a scenario where a potential championship game was played inside the Dream’s home arena, the 3,500 seat Gateway Center.
The other option under strong consideration was moving Game 6 to an open date at State Farm Arena on Friday and Game 7 to an open date at Chase Center on Tuesday, November 3.
— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) October 26, 2026
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