WNBA Finals, trovata la quadra su dove e quando si disputerà Gara-6 tra Atlanta e Golden State

Come avvenuto prima dell’inizio della serie, anche per la prossima Gara-6 delle WNBA Finals c’erano parecchi dubbi su dove e quando la partita tra Atlanta Dream e Golden State Valkyries si sarebbe giocata. La serie è attualmente sul 2-2 e stanotte si disputerà una pivotal Gara-5 al Chase Center di San Francisco, con la prossima sfida che potrebbe quindi diventare quella buona per incoronare una delle due squadre campione.

Gara-6 si giocherà ad Atlanta, ma come noto le Dream non hanno un palazzetto utilizzabile: la Gateway Center Arena ha appena 3.500 posti. Per questo Angel Reese e le sue compagne nei Playoff e per parte della stagione regolare hanno usufruito della State Farm Arena, casa degli Atlanta Hawks con 17.000 posti. D’altronde in estate, quando si gioca la stagione WNBA, la NBA è in pausa. Ora però anche la Lega maschile ha ripreso le attività per la stagione 2026-27 e si è quindi creata una spiacevole sovrapposizione tra le Finals WNBA e l’inizio della RS degli Hawks. Il problema è stato evitato per Gara-3 e 4, con gli Hawks che hanno accettato di spostare le loro partite in altri orari per lasciare spazio alle Dream. Con Gara-6 ora sarà lo stesso: la partita WNBA si giocherà giovedì alle 12.30, di mattina, alla State Farm Arena, mentre la gara tra Hawks e Cleveland Cavaliers in programma lo stesso giorno sarà spostata alle ore 20.

Come riportato da Ramona Shelburne di ESPN, WNBA, NBA, Atlanta Hawks, Atlanta Dream, State Farm Arena e Golden State Valkyries hanno lavorato in sinergia per trovare la miglior soluzione possibile ed evitare di dover giocare quella che potrebbe trasformarsi in una partita storica per la storia della franchigia in un palazzetto di appena 3.500 posti.