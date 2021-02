Iman Shumpert, nemmeno il tempo di iniziare con i Nets: è già infortunato

Poche ore dopo aver ufficializzato la sua firma, i Brooklyn Nets hanno dovuto digerire la notizia del suo immediato infortunio: Iman Shumpert ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra e, come dichiarato da Steve Nash, sarà out per 1-2 settimane.

Una brutta notizia per i Nets, che avevano preso Shumpert, free agent, per tamponare la difesa apparsa in parecchia difficoltà in queste prime settimane post-trade per James Harden, compresa stanotte: 38 punti subiti nel primo quarto da Detroit, un record stagionale per i Pistons.

Iman Shumpert will miss a week or two, Steve Nash estimated, with a left hamstring strain. — Malika Andrews (@malika_andrews) February 9, 2021

