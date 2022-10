Impresa della Virtus Bologna: colpo esterno a Madrid!

Una super Virtus trova il primo colpo esterno della sua Eurolega, vincendo contro il Real: a Madrid finisce 92-95. Un match a due volti, con i Blancos a condurre per i primi due periodi, dando la sensazione di sonnecchiare in attesa di chiudere il match. Il parziale che porta i padroni di casa al +13 sembra indirizzare la vittoria in questa direzione, ma dopo l’intervallo la Segafredo cambia marcia e non si volta più indietro. Punto dopo punto, azione dopo azione, difesa dopo difesa i bianconeri costruiscono il proprio successo eliminando al Real una certezza alla volta. Così le Vu Nere saltano anche oltre la doppia cifra di divario, prima della reazione veemente finale del Madrid. Ma la Virtus non alza le mani dal manubrio e conclude nel migliore dei modi l’impresa.

Real Madrid: Abalde 0, Hanga 0, Hezonja 18, Rodriguez 0, Deck 28, Poirier 4, Cornelie 9, Tavares 13, Llull 0, Yabusele 7, Ndiaye 0, Musa 13.

All. Mateo

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12, Pajola 2, Bako 16, Jaiteh 12, Lundberg 18, Hackett 7, Mickey 6, Weems 3, Ojeleye 5, Teodosic 14.

All. Scariolo

Foto: Virtus Segafredo Bologna