In Serbia sono sicuri: ecco dove giocherà Teodosic l’anno prossimo

Milos Teodosic ha giocato dal 2019 al 2023 alla Virtus Segafredo Bologna ma, a quanto pare, da domani la musica potrebbe cambiare e in Serbia sono sicuri che firmerà un annuale con opzione per il secondo anno alla Stella Rossa Belgrado.

Non siamo poi così stupiti di questa notizia del telegraf perché il board della Stella Rossa ha più volte ripetuto che l’obiettivo era riportare Milos Teodosic in Serbia e finalmente ci sono riusciti.

Finisce così la bellissima avventura bolognese di Milos Teodosic che è riuscito a riportare la Virtus Bologna in EuroLega, grazie alla vittoria dell’EuroCup nel 2022, e a riportare uno Scudetto a Bologna nel 2021 che mancava da 20 anni, dal 2001.

Gli unici nei dei suoi 4 anni in Italia sono stati la sconfitta contro l’Unics Kazan in EuroCup nel 2021, che ha permesso ai russi così di qualificarsi all’EuroLega dell’anno successivo, fino allo scoppia della guerra tra Russia e Ucraina, e gara-7 di quest’anno. Non tanto per il risultato, nel basket si può vincere come si può perdere, ma proprio perché in gara-7 non ha dato il suo solito contributo e la Virtus non è riuscita a competere.

Stiamo a vedere se i virtussini lo sostituiranno con un giocatore di pari livello oppure si punterà tutto su Daniel Hackett.

Leggi anche: Reyer Venezia, ufficiale il colpaccio brasiliano Bruno Caboclo