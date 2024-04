Isaiah Thomas, arriva la conferma: rimarrà ai Suns anche per la postseason

Il comeback di Isaiah Thomas è completo: dopo due contratti di 10 giorni, i Phoenix Suns hanno deciso di confermare il veterano fino al termine della stagione. Ciò significa che IT tornerà a disputare i Playoff, per la prima volta dal 2017, quando indossava la maglia di Boston.

Arrivato qualche settimana fa a Phoenix dopo 2 anni di inattività e 4 partite dominate in G-League, Thomas ha giocato molto poco finora: 4 partite in 3 settimane, con un massimo di 8′ in campo il 30 marzo contro Oklahoma City. I minuti giocati dalla point guard sono stati in totale 14 con soli 5 punti segnati, tutti nel già citato match contro i Thunder.

Non è un caso che, tra le ragioni della conferma di Thomas, Shams Charania abbia citato anche leadership e presenza da veterano nello spogliatoio. I Suns non se la passano benissimo, nonostante le grosse aspettative ad oggi sono sesti ad Ovest e rischiano di dover passare dal Play-in, se dovessero fare qualche passo falso nelle ultime partite. Se la stagione finisse oggi, Phoenix affronterebbe al primo turno dei Playoff gli Oklahoma City Thunder.

Per Isaiah Thomas, 35 anni, è comunque un grande traguardo: non giocava in NBA dalla stagione 2021-22 con Charlotte.