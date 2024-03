Italbasket: Awudu Abass merita una chance?

L’ala piccola della Virtus Bologna Awudu Abass sta disputando una stagione sontuosa nel supporting cast di coach Banchi.

Un inizio di carriera importante in maglia Cantù, poi Milano, Brescia e Bologna: il curriculum di Abass è di assoluto livello nonostante l’assenza di esperienze al di fuori del massimo campionato italiano.

Nelle ultime stagioni, complici anche diversi infortuni, non ha brillato ed è stato utilizzato di rado, spesso considerato ai margini del roster da coach Scariolo; l’approdo di Banchi alle VuNere a inizio campionato ha rigenerato le motivazioni di un giocatore solidissimo, agonista puro ed eccellente difensore.

Appare notevolmente cresciuto, partita dopo partita, nell’ottimale selezione di scelte offensive e sta lavorando bene sui fondamentali: ad oggi, possiamo senza dubbio considerarlo tra i migliori shooter dall’angolo del nostro campionato, mattonella spesso scomoda anche a tiratori dalle mani finissime.

Abass sta rivivendo una primavera dal punto di vista atletico: spesso e volentieri sembra avere un altro passo in campo e le prodezze sfoderate nella vittoria esterna in terra bresciana di ieri ne sono una prova. La sua duttilità difensiva è un ulteriore vantaggio d’impiego, complice la struttura fisica ibrida: ha dimostrato di saper difendere bene sugli esterni in 1 vs 1 dal perimetro e, al contempo, mantenere una certa solidità quando si ritrova in accoppiamento in post-basso con giocatori superiori nel rapporto peso-altezza.

Il Pre-Olimpico sia avvicina e Pozzecco probabilmente lo sta valutando.

Considerando la mancanza di centimetri e fisicità sotto le plance, Abass può essere una soluzione giusta quantomeno per mascherare questa carenza e dare robustezza in campo. Poi subentrerebbe l’aspetto motivazionale, tale per cui un giocatore del genere potrebbe senza dubbio apportare energia positiva con la sua perseveranza d’applicazione.

Leggi anche: Domantas Sabonis stabilisce un nuovo RECORD di doppie doppie in NBA!