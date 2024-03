Francesco Ferrari, IRREALE prestazione in U19: segna più punti della squadra avversaria

Francesco Ferrari è un talentuoso classe 2005, ala del College Basketball Borgomanero che nella scorsa stagione ha giocato anche 12′ di media in Serie B. Nelle ultime ore è salito agli onori della cronaca per una super prestazione arrivata nel campionato di Eccellenza U19, dove Borgomanero ha sconfitto Genova col netto punteggio di 102-59.

Nella partita, senza storia, Ferrari ha segnato la bellezza di 66 punti: ben 7 in più dell’intera squadra avversaria. Il ragazzo, che è in pianta stabile anche nelle giovanili della Nazionale, ha ricevuto i complimenti dell’Italbasket per una prestazione davvero dominante.

Tra l’altro Francesco Ferrari è stato, nelle scorse settimane, anche protagonista al torneo LBA Next Gen Cup, vinto con la maglia dell’Olimpia Milano. Il classe 2005 in finale è stato il migliore in campo con 26 punti e 13 rimbalzi in 23′ contro Derthona.

