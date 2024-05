Milwaukee vince contro Indiana con un GALLINARI PROTAGONISTA!

Questa notte i Milwaukee Bucks, seppur privi di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, sono comunque riusciti a vincere gara-5 contro Indiana con un Danilo Gallinari che è stato in campo per più di 20 minuti.

L’italiano è stato sul parquet di gioco per 20 minuti e 30 secondi, per l’esattezza, e ha chiuso con 4 punti e 6 rimbalzi, non male per uno che ha veramente giocato pochissimo negli ultimi 2 mesi. Non è stato precisissimo al tiro perché ha terminato la sua performance con 1 su 3 e 0 su 2 dalla lunga distanza però è stato infallibile ai liberi, 2/2. Ha perso solo 1 pallone, quindi ha giocato in maniera pulita, e ha chiuso con un pulus-minus di 11, a conferma del buon impatto sulla contesa.

Per Milwaukee il migliore in campo sono stati Khris Middleton e Bobby Portis, rispettivamente con 29+10r e 29+12r. Brook Lopez, Malik Beasley e Patrick Beverley hanno raggiungo la doppia cifra, con PatBev che ha sfornato la bellezza di 12 assist ai compagni.

Danilo Gallinari, insomma, si è confermato un fattore anche in gara-5 della serie tra i Milwaukee Bucks e gli Indiana Pacers, dopo una gara-4 che l’aveva visto protagonista per necessità, vista l’espulsione nel primo tempo di Portis. Vediamo se avrà lo stesso minutaggio anche nella decisiva gara-6 di Indianapolis.

