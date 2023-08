Italbasket-“DatHome”: dove e quando l’ultima gara di Datome in Italia con la maglia azzurra

La squadra ha fatto rientro in Italia questa notte, subito dopo la partita contro i greci, per trasferirsi a Ravenna, dove domenica 13 agosto, con palla a due alle ore 21.00, andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia con l’Italbasket del Capitano Gigi Datome.

Una serata di grandi emozioni per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW.

Il 12 agosto, presso l’Hotel NH Ravenna, alle ore 18.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Grande protagonista Gigi Datome. Interverranno il Presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT Gianmarco Pozzecco. Si tratterà di un momento molto emozionante per l’ultima conferenza italiana dello storico capitano dell’Italbasket.

La partenza per l’Asia è prevista per il 17 agosto. Tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Naturalmente vi racconteremo l’ultimo match di Datome con l’Italbasket, il “DatHome” per tutta domenica, anzi, a partire da sabato.

