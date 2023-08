Datome e il futuro: “Non so cosa farò, ma so cosa NON farò! E su fondare una band…”

Gigi Datome ha un mondo di possibilità illimitate davanti a sé dopo aver appeso le scarpe al chiodo alla fine della Coppa del Mondo 2023. C’è solo un’opzione futura che ha già cancellato e che non sta prendendo in considerazione, come ha raccontato a Eurohoops:

“Questa è l’unica cosa che sono abbastanza sicuro che non farò”, ha detto Datome dopo la vittoria dell’Italia contro la Grecia, riferendosi alla possibilità di diventare un allenatore come molti dei suoi coetanei scelgono di fare. “Non allenerà mai perché so che è molto dura. Ho avuto grandi allenatori e so quanto sia difficile. Cercherò di imparare qualcos’altro. Mai dire mai, certo, ma non mi sento di fare l’allenatore”.

Eurohoops ha dovuto chiedere quasi scherzosamente a Datome se il motivo per cui allenare è fuori dai suoi pensieri per lui è quel momento virale con Zeljko Obradovic durante un timeout del Fenerbahce.

“NO. Io e Zeljko ci voliamo tantissimo bene e gliene vorrò per sempre. È proprio perché ho avuto grandi allenatori come lui ed Ettore Messina che so che non è facile fare l’allenatore. Mi ritengo fortunato ad aver avuto grandi coach come Zeljko”.

Anche fondare una band o intraprendere una carriera musicale con la sua chitarra (può sicuramente suonare alcuni brani) non sembra essere uno scenario.

“Per divertimento? Sicuro. Come lavoro? Sfortunatamente, non sono così bravo”.

