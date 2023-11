L’Italbasket dove giocherà il Pre-Olimpico? Ecco i 4 Paesi favoriti per ospitare i tornei

Spagna, Lettonia, Grecia e Porto Rico stanno emergendo come le nazioni favorite per ospitare i tornei di qualificazione olimpica del 2024 (comunemente chiamato Pre-Olimpico dove ci sarà anche l’Italbasket) che decreteranno le ultime partecipanti ai Giochi Olimpici di Parigi, secondo quanto riferito da alcune fonti a BasketNews.

Greece, Spain, Latvia, and Puerto Rico are expected host countries for the upcoming 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournaments, per @Urbodo 👀 pic.twitter.com/xB0FtDmQlb

