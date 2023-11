Olimpia Milano, Kevin Pangos all’addio: ma rimarrà in EuroLega

Sta per finire la deludente storia tra l’Olimpia Milano e Kevin Pangos. Il playmaker canadese, alla sua seconda stagione in biancorosso, sembrava dover partire già in estate: poi Ettore Messina lo ha scelto comunque come suo playmaker. Matrimonio naufragato però dopo poche settimane, con Pangos che non scende in campo dal 31 ottobre contro il Maccabi Tel-Aviv per scelta tecnica.

Secondo BasketNews, Pangos sarebbe in procinto di rescindere il suo contratto con Milano. Nel suo futuro ci sarebbe il ritorno alla squadra che qualche anno fa gli permise di muovere i primi passi in EuroLega: lo Zalgiris Kaunas. Un intreccio tra point guard ex Olimpia, visto che solo ieri Naz Mitrou-Long aveva lasciato il club lituano per trasferirsi all’Olympiacos (squadra accostata proprio al canadese nelle scorse settimane). Pangos sarà ora il sostituto di Mitrou-Long, tornando nella squadra che nel 2018 lo vide entrare nel secondo miglior quintetto di EuroLega. Il giocatore ha un contratto da circa 2 milioni di euro, ma le parti sono alla ricerca di una soluzione per abbassare la cifra che l’EA7 dovrà corrispondergli.

In questa stagione di EuroLega, Pangos ha finora segnato 7.2 punti di media. Per scendere in campo con lo Zalgiris in coppa però dovrà attendere la fine del girone d’andata, quindi il 22 dicembre contro il Barcellona. Il regolamento infatti proibisce di schierare giocatori che hanno già militato in una squadra della stessa competizione fino al giro di boa e all’apertura del mercato di EuroLega. Nel frattempo Kevin Pangos potrà invece giocare in campionato, dove lo Zalgiris è primo insieme a BC Wolves e Rytas sul 9-1.