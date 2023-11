Danilo Gallinari potrebbe cambiare di nuovo squadra tra poche settimane

Danilo Gallinari in estate è stato ceduto da Boston agli Washington Wizards, dov’è tornato in campo dopo un anno di assenza per infortunio. In questo avvio di stagione, l’azzurro ha disputato 12 partite con 8.3 punti di media ma la sua esperienza nella Capitale potrebbe non durare a lungo. Della sua partenza si era già parlato nelle scorse settimane, ma la voce è stata confermata anche da Sam Amico.

Gli Wizards hanno iniziato la stagione in modo pessimo, perdendo 11 delle 13 partite giocate. Motivo per cui potrebbero decidere di monetizzare gli asset che hanno, a partire da Jordan Poole, anche lui arrivato in estate ma finora deludente. Gallinari potrebbe essere tra questi: secondo Amico, l’italiano potrebbe essere ceduto alla trade deadline ma anche prima, a metà dicembre, quando molti giocatori diventeranno eleggibili per essere scambiati. Sarà a quel punto che il mercato NBA si aprirà per davvero dopo qualche mese di calma, fatta eccezione per l’affare Harden.

Gallinari, 35 anni, potrebbe tornare utile a qualche contender per le rotazioni in vista dei Playoff. Oltre a lui e Poole, i giocatori in partenza da Washington sono Landry Shamet e Tyus Jones.