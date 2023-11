Alex Abrines critica ASPRAMENTE i metodi di Sarunas Jasikevicius

In un’intervista rilasciata a Catalunya Radio all’inizio di settembre, Alex Abrines ha paragonato l’attuale allenatore del FC Barcelona Roger Grimau al suo predecessore, Sarunas Jasikevicius.

“Il cambiamento dall’anno scorso a questo è strano. Passare da Saras, che è più espressivo e grida di più a Roger è un passaggio che ovviamente mi piace. Non te lo aspetti ed è difficile reagire dopo tre anni di Saras e uno di Svetislav Pesic”, ha affermato Abrines.

In una recente conversazione con Jijantes, Abrines ha fatto lo stesso paragone. Non è un segreto che le richieste e i modi di fare dell’allenatore lituano nello spogliatoio del Barça non siano piaciuti a un buon numero di giocatori. Anzi, ha detto apertamente che lo stile di Grimau è migliore.

“Saras era uno che pretendeva molto, molto intenso e che viveva molto il basket. Anche Svetislav Pesic aveva quel gene jugoslavo di spingere molto, di gridare molto. Alla fine, sono modi di allenare”.

Abrines ha anche riconosciuto di sentirsi più a suo agio con il nuovo allenatore.

“Per quanto mi riguarda, con la cerchia di giocatori a cui sono più legato, anche se sono fuori dal club, è meglio, più sopportabile. Con una stagione così lunga e tante partite da giocare, se hai uno che ti urla contro dal lunedì al sabato, alla fine ti stanchi e smetti di fare le cose”.

📺 DIRECTO @JijantesFC 🗣 Álex Abrines: "Hay entrenadores que lo que dicen va a misa y otros como Grimau que buscan la opinión del jugador" 😠 "Si tienes a un tío que te está gritando de lunes a sábado te cansas, dejas de hacer las cosas" 🔗 https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/WTlvzTMBom — Jijantes FC (@JijantesFC) November 21, 2023

