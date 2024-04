Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 3

Circa un mesetto fa abbiamo rilasciato il VOL. 2 dei 12 dell’Italbasket che secondo noi Gianmarco Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico ma sono cambiate un po’ di cose rispetto a 4 settimane fa. Andiamo a vedere chi secondo noi si è maggiormente distinto ultimamente.

ESTERNI

Le grandi incognite nel reparto esterni restano i 2 bolognesi Daniel Hackett e Marco Belinelli. Se il primo difficilmente accetterà una convocazione di Gianmarco Pozzecco, ci sono molte più possibilità per il secondo e quindi lo teniamo sempre dentro. Nico Mannion è impossibile da non convocare per come sta giocando, Alessandro Pajola è un ministro della difesa e Marco Spissu e Stefano Tonut sono dei pretoriani del Poz. Rispetto a 1 mese fa c’è stato il gravissimo infortunio di Gabriele Procida che al 99,9% non ci sarà quest’estate. Al suo posto non vediamo grandi alternative: o Amedeo Della Valle o John Petrucelli. Il primo è stato lasciato a casa inaspettatamente l’anno scorso mentre il secondo sarebbe il “passaportato”, qualora non riuscissimo a convocare uno tra Drew Eubanks e Donte DiVincenzo. Tra i 2 noi propendiamo per ADV perché sta giocando una grande stagione e perché, in fondo, se lo meriterebbe. Niente da fare nemmeno per Matteo Spagnolo che ha subito anche lui un brutto infortunio con l’ALBA Berlino e si dovrà operare, con il conseguente stop fino a settembre.

ALI

Qui c’è da fare un discorso complesso perché tutto ruota intorno alla presenza o meno di Simone Fontecchio. Senza Simo non abbiamo neanche mezza possibilità di andare a Parigi. Speriamo di sbagliarci ma servirebbe un miracolo sportivo per passare il Pre-Olimpico senza il miglior giocatore italiano attualmente in circolazione. Noi però non possiamo credere che Simo non ce la faccia, quindi lo contiamo. Il suo cambio potrebbe essere Awudu Abass, che ha vissuto un’ottima stagione da backup nella Virtus Bologna. Le alternative sono Alessandro Gentile, che comunque ha fatto bene finora a Scafati, e Pippo Ricci, che invece non ha fatto faville in questa annata con l’Olimpia Milano.

LUGNHI

In questo reparto non abbiamo fatto modifiche rispetto a 4 settimane fa perché Nicolò Melli è insostituibile, Achille Polonara è in crescita dopo i problemi fisici che ha avuto, Danilo Gallinari è da convocare se c’è e infine Amedeo Tessitori, in questo momento, offre maggiori garanzie di Leonardo Totè. In questo reparto c’è poco altro perché i giovani non sono ancora pronti e quasi sicuramente non ci saranno i tempi per naturalizzare Drew Eubanks, visto che non se ne sta più parlando. Eventualmente si potrebbe pensare a Ricci come cambia dell’ala forte ma Polonara, secondo noi, può dare un qualcosa in più a questa Nazionale e quindi convocheremmo il virtussimo se fossimo il Poz.

Qui di seguito trovate i 12 che Pozzecco dovrebbe convocare con l’Italbasket al Pre-Olimpico secondo noi ad oggi:

PG: Spissu, Pajola, Mannion

G: Belinelli, Tonut, Della Valle

AP: Fontecchio, Abass

AG: Melli, Polonara

C: Gallinari, Tessitori

