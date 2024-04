Italbasket, Nicolò Melli parla del possibile arrivo di Drew Eubanks

L’Italbasket potrebbe schierare un passaportato per il Pre-Olimpico di San Juan.

I tempi stringono ma c’è speranza che gli Azzurri possano avere l’aiuto di un nuovo innesto per gli appuntamenti estivi. Un apporto che assumerebbe ancora più valore in virtù degli infortuni che terranno fuori i baby Procida e Spagnolo, senza contare i forti dubbi sulle condizioni di Simone Fontecchio.

La pista Donte DiVincenzo scalda i cuori dei tifosi ma non quelli dei dirigenti. Il presidente Petrucci e i suoi collaboratore sembrano più propensi per Drew Eubanks. Il centro dei Phoenix Suns riempirebbe uno slot in cui l’Italia soffre ormai da anni.

Il nuovo capitano Nicolò Melli ha parlato di questa possibilità nel corso dell’intervista con Che Fatica la Vita da Bomber in cui ha ripercorso anche le sliding doors della sua carriera NBA.

Se ha voglia di venire, ben venga. Ormai tutti naturalizzano giocatori che di fatto sono stranieri. Se può darci una mano, se il Poz, lo staff tecnico e i dirigenti di nuovo corso (indica la maglia di Datome sorridendo, ndc) ritengono che sia un innesto utile e lui ha voglia di venire, dico assolutamente di sì.

Foto: FIBA