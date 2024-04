Michael Porter Jr ha fatto riscaldamento in ciabatte prima di Gara-4: ecco perché

I Los Angeles Lakers hanno accorciato sul 3-1 la serie contro i Denver Nuggets, evitando lo sweep in Gara-4 e riaccendendo la fiammella della speranza nei tifosi. Prima della partita in molti avevano storto il naso nel vedere tra gli avversari Michael Porter Jr fare riscaldamento senza scarpe, ma indossando le ciabatte. Alcuni l’avevano interpretata come una mancanza di rispetto da parte di MPJ, un simbolo di quanto i Nuggets ormai, giunti a 10 vittorie consecutive contro LA, volessero sminuire i Lakers.

Alla fine come detto i Lakers hanno vinto, Porter Jr ha chiuso con 27 punti e 11 rimbalzi e nel post-partita ha chiarito l’episodio delle ciabatte. Il giocatore dei Nuggets ha detto che si aspettava le polemiche, ma di non aver potuto fare altrimenti che scendere in campo in ciabatte perché non aveva le scarpe.

“Non vogliamo far passare il messaggio che sottovalutiamo gli avversario, spero non si sia capito questo. Semplicemente non avevamo le scarpe. Non avevo le mie scarpe per il riscaldamento, penso che il bus sul quale erano caricate le mie scarpe sia stato l’ultimo ad arrivare. Credo ci sia stata un po’ di confusione, quindi ho dovuto fare riscaldamento in ciabatte. Ci hanno detto che potevamo saltare il riscaldamento oppure effettuarlo in ciabatte, sapevo che la gente avrebbe fatto un po’ di polemica ma la motivazione è solo che qualcuno si è dimenticato di mettere le mie scarpe sul bus corretto” ha spiegato Michael Porter Jr. La notizia è stata confermata anche dal giornalista Harrison Wind. Porter Jr non era comunque l’unico dei Nuggets a non avere le scarpe: anche Peyton Watson ad esempio aveva le ciabatte.

Lakers e Nuggets torneranno in campo a Denver tra un paio di giorni, la notte italiana tra lunedì e martedì.