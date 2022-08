Italbasket, infortunio per Danilo Gallinari

Un po’ di preoccupazione in casa Italbasket: nella gara di due giorni fa contro la Francia a Monpellier, Danilo Gallinari ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Il Gallo non sarà quindi disponibile domani per l’amichevole contro la Serbia, per la quale invece tornerà Luigi Datome.

Le condizioni di Gallinari non sono note nei dettagli, ma in ogni caso non sembra un infortunio particolarmente grave. L’esordio dell’Italia all’Europeo è previsto per il 2 settembre contro l’Estonia. Prima di quella gara, gli Azzurri giocheranno due gare di qualificazioni alla World Cup 2023 contro Ucraina e Georgia.

