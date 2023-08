Italbasket, Pippo Ricci: “L’emozione, le botte per 40 minuti… Ma contava vincere”

Anche Pippo Ricci ha analizzato l’esordio vincente (ma non del tutto convincente) dell’Italia ai Mondiali.

Oltre all’analisi di coach Pozzecco e di Stefano Tonut, dopo la vittoria con l’Angolo sono arrivate anche le parole di Ricci, riportate da Sportando.

Volevamo la vittoria e l’abbiamo ottenuta, nonostante un canestro che sembrava strettissimo. C’era emozione ma abbiamo reagito, l’Angola è fortissima fisicamente, ci hanno picchiato per 40 minuti. La prima partite è sempre la più importante e difficile, conosciamo il nostro potenziale e cosa rischiamo quando non giochiamo insieme. Siamo riusciti a fare due belle difese e due canestri fondamentali nei momenti topici, ripartiamo da questo. Qui si provano emozioni forti, voglio godermele tutte e provare a trasformarle in energie positiva. Oggi non sono partito bene ma ho comunque provato a rendermi utile con le piccole cose.