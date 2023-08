Italbasket, Pozzecco fa mea culpa per la brutta prestazione con l’Angola

L’Italia vince contro l’Angola pur senza brillare nella gara di apertura dei Mondiali.

Nella conferenza stampa post partita coach Pozzecco ha regalato una perla della sue ma ha anche analizzato il match. Il tecnico azzurro si è assunto la responsabilità di aver messo troppa pressione sulla sua squadra, spiegando anche le brutte percentuali dall’arco degli Azzurri.

Faccio i miei complimenti all’Angola per aver giocato una buonissima partita, non sono frasi di circostanza. Mi scuso con i giocatori per avergli trasmesso il mio nervosismo prima dell’esordio in una competizione così importante, l’hanno assorbito e in campo si è visto. Poi però sono stati straordinari come sempre, hanno fatto esattamente ciò che dovevano. Difficile giocare in un palasport così grande, senza punti di riferimento. Penso sia questo il motivo per cui entrambe le squadre hanno tirato così male. Si può incappare in una serata storta con percentuali basse ma resta il fatto che abbiamo ottimi tiratori. Ora guardiamo avanti, domenica avremo tutti un approccio diverso, a cominciare da me.