Prova di forza Canada: rullata la Francia con un secondo tempo stellare di Shai

Canada 95 – Francia 65

(14-18, 29-22, 25-8, 27-17)

Inizia col botto il Mondiale del Canada che seppellisce la Francia sotto 30 lunghezze di distacco. Dopo un primo tempo equilibrato i canadesi vengono fuori nella ripresa, trascinati da uno Shai Gilgeous-Alexander dominante dopo l’intervallo.

La stella di OKC chiude a quota 27 con 13 rimbalzi e 6 assist. Ottimo il supporto di Olynyk che scrive 18 e soprattutto mette la museruola a Gobert, fermo a 8 punti senza nemmeno un tentativo dalla lunetta. In casa transalpina non bastano i 21 (ma con 3/13 dall’arco) di Fournier né i 12 di De Colo e Lessort. Assente ingiustificato Batum (0 con 0/3 al tiro), la Francia cede di schianto a rimbalzo (35-45) concedendo ben 15 secondo opportunità agli avversari. Il Canada, dal canto suo, stritola l’attacco avversario nel secondo tempo e specialmente in un terzo periodo da incubo per gli uomini di Collet, capaci di segnare solamente 8 punti.

I canadesi, un po’ ridimensionati nelle aspettative dopo il forfait di Murray, lanciano un chiaro messaggio ai naviganti in un girone durissimo. La Francia, invece, inizia già a tremare, vista anche la prestazione sontuosa della Lettonia contro il Libano.

TABELLINI

Canada: Gilgeous-Alexander 27, Olynyk 18, Brooks e Alexander-Walker 12.

Francia: Fournier 21, Lessort e De Colo 12.

STATISTICHE COMPLETE